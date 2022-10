Adriano Galliani ha parlato ai microfoni di Milan Tv prima del fischio d’inizio del match tra il suo Monza e i rossoneri

Intervistato dai microfoni di Milan Tv prima di Milan-Monza, Adriano Galliani ha parlato così.

LE PAROLE – «Il primo che ho abbracciato è stato Pioli, per me non è una partita di calcio, è la mia vita che mi scorre davanti. Dal Monza, proprietario dal 75 all’85, poi al Milan dall’86, 31 anni in rossoneri e ora altri 4 anni al Monza. Mi sono commosso abbracciando Maldini e Gazidis, non riesco a spiegare a parole cosa provo. Questa è la realizzazione di un sogno, nel 2017 il Monza era in D e oggi siamo a San Siro. Le dimensione di Milano e Monza sono diverse, noi dobbiamo salvarci visto che non eravamo mai stati in A. Abbiamo impiegato 110 anni per andare in A non possiamo impiegare 12 mesi per tornare in B. Vogliamo rimanere nel massimo campionato almeno per un altro anno».

