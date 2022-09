Il recupero dall’infortunio di Szczesny è ormai cosa fatta. Allegri può sorridere e programma il rientro in campo del portiere

Come riportato dal Corriere dello Sport, non manca ormai molto al rientro in campo di Szczesny dopo l’infortunio.

Il polacco è ormai vicino al pieno recupero, anche se non ci sarà questa sera in Champions League contro il Benfica. La Juventus, però, conta di riaverlo a disposizione già domenica contro il Monza, nell’ultimo match prima della sosta per le Nazionali.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVENTUS SU JUVENTUS NEWS 24

L’articolo Juventus, infortunio Szczesny: Allegri lo recupera, ecco quando torna proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG