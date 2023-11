In vista di Juventus Inter Simone Inzaghi potrebbe schierare addirittura Carlos Augusto nel braccetto difensivo nerazzurro

Come riportato oggi da TMW, per Juventus Inter Simone Inzaghi avrebbe una strategia ben precisa per cercare di fermare i bianconeri: soprattutto analizzando quella che potrebbe essere la difesa nerazzurra domenica sera.

Infatti tra i tanti potrebbe essere scelto per fare il braccetto l’esterno sinistro Carlos Augusto analizzando i vari infortuni: una strategia coerente con le caratteristiche anche del giocatore ex Monza. Si attendono aggiornamenti.

L’articolo Juventus Inter, Carlos Augusto braccetto di difesa La situazione proviene da Inter News 24.

