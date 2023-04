Juan Cuadrado sta decidendo la sfida d’andata di semifinale di Coppa Italia tra Juventus ed Inter con un suo gol

Cuadrado mette la firma ancora una volta in un Juventus-Inter. L’esterno bianconero ha segnato la rete dell’1 a 0 all’83′.

Per il colombiano si tratta del suo sesto gol siglato in carriera contro i nerazzurri: un vero e proprio incubo per la difesa interista.

L’articolo Juventus-Inter, Cuadrado si conferma la bestia nera dei nerazzurri: 6 gol segnati proviene da Inter News 24.

