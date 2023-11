La situazione in vista di Juventus Inter per quanto concerne la sezione infortuni in casa bianconera. Ecco chi recupera

Secondo quanto riportato da Tuttosport, ci sono novità per quanto riguarda Juventus Inter: in particolar modo sulla situazione infortuni in casa bianconera in vista del match di settimana prossima.

Alex Sandro e Weah sono praticamente certi del recupero, mentre Danilo dovrebbe saltare la gara contro i nerazzurri. Lombalgia praticamente superata per Miretti, mentre sarà una corsa contro il tempo per Locatelli.

L’articolo Juventus Inter, la situazione infortuni in casa bianconera proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG