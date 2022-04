Domani sera c’è Juventus-Inter, big match della trentunesima giornata del campionato di Serie A.

Il derby d’Italia di domani sera può valere tantissimo in ottica corsa Scudetto, Allegri deve decidere chi impiegare in attacco tra Morata e Dybala considerando che Vlahovic è inamovibile. Inzaghi non dovrebbe disporre di De Vrij e lo rimpiazzerà con D’Ambrosio, Darmian potrebbe vincere il ballottaggio con Dumfries; ecco le probabili formazioni.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, De Ligt, Chiellini, De Sciglio; Cuadrado, Zakaria, Locatelli, Rabiot; Vlahovic, Dybala. Allenatore: Allegri. A disposizione: Perin, Pinsoglio, Bonucci, Rugani, De Winter, Miretti, Arthur, Bernardeschi, Kean, Morata. Indisponibili: Chiesa, McKennie, Kaio Jorge, Akè. Squalificati: L.Pellegrini.

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, A. Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, L. Martinez. Allenatore: Inzaghi. A disposizione: Radu, Cordaz, Ranocchia, Dumfries, Dimarco, Gosens, Gagliardini, Vidal, Vecino, Sanchez, Caicedo, Correa. Indisponibili: De Vrij. Squalificati: -.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG