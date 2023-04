Questo il programma dell’Inter in preparazione alla sfida di domani in semifinale di Coppa Italia contro la Juventus di Allegri

Domani sera ci sarà la gara d’andata delle semifinali di Coppa Italia tra Inter e Juventus, ma la squadra di Simone Inzaghi partirà per Torino soltanto domani. La Gazzetta dello Sport spiega come dietro a questa decisione ci sia la mano del tecnico nerazzurro, che pensa così di alleggerire la pressione sui calciatori.

Su gazzetta.it si legge: «Simone Inzaghi fa lo psicologo e prova ad “alleggerire” la testa dei suoi giocatori. Il momento è complicato, con le tre sconfitte consecutive in campionato e un mese di aprile denso di impegni, e così il tecnico ha scelto di concedere al gruppo qualche ora in più lontana dalla Pinetina o dall’ennesimo hotel. È stato un giocatore di alto livello e sa bene che certi momenti di difficoltà possono essere superati più facilmente con una serata in famiglia piuttosto che con l’ennesimo ritiro.

Ecco perché l’allenatore di Piacenza ha scelto di affrontare la trasferta di domani sera all’Allianz Stadium… in giornata. Niente partenza oggi e niente nottata trascorsa in un albergo a Torino. Oggi il gruppo si allenerà alla Pinetina e poi i nerazzurri saranno liberi di tornare a casa per cenare in famiglia e dormire nelle rispettive case. Si ritroveranno domani mattina e raggiungeranno Torino in pullman. Dopo il match faranno immediato ritorno a Milano».

