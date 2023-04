Mateo Retegui si avvicina a grandi passi verso l’Inter, destinazione che sarebbe gradita all’attaccante. La situazione sulla trattativa

L’Inter vuole Mateo Retegui, ed anche il calciatore vorrebbe accasarsi in nerazzurro. È quanto emerge dalle notizie riportate da Sky Sport, secondo cui l’attaccante attualmente al Tigre avrebbe indicato nella squadra di Simone Inzaghi la sua meta preferita.

La concorrenza però non manca, soprattutto da parte dell’Eintracht Francoforte che sembra fare sul serio. Dal club di Viale della Liberazione invece, per il momento, l’intenzione non sembrerebbe quella di spingere sull’acceleratore per chiudere l’affare perché la società ha altre priorità.

L’articolo Sky, Retegui ha scelto l’Inter! I nerazzurri però hanno altre priorità: la situazione proviene da Inter News 24.

