Le condizioni del centrocampista della Juventus Locatelli in vista della gara casalinga contro l’Inter di Simone Inzaghi

Secondo quanto riportato oggi da Sky Sport, la Juventus sta valutando giorno per giorno le condizioni del centrocampista Locatelli: soprattutto in vista della sfida tra una settimana in casa contro l’Inter di Simone Inzaghi all’Allianz Stadium di Torino.

Attualmente risulta che il ragazzo abbia svolto le terapie aspettando miglioramenti nei prossimi giorni cercando di essere presente domenica sera per la sfida che vale un pezzo di scudetto.

L’articolo Juventus Inter, novità sull’infortunio di Locatelli. La situazione proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG