Juventus Inter, pessimismo sul recupero di 3 big bianconeri visti gli infortuni. Ecco la situazione attuale in vista del match

Arrivano notizie non confortanti per la Juve di Allegri in vista del derby d’Italia contro l’Inter: una situazione che potrebbe influenzare l’andamento della gara in positivo rispetto ai nerazzurri.

In base a quanto riferito da Giovanni Albanese via Twitter, infatti, c’è pessimismo sul recupero di 3 big bianconeri dai rispetti infortuni: Danilo, Weah e pure Locatelli che accusa ancora tanto dolore. Staremo a vedere come si evolverà la situazione.

L’articolo Juventus Inter, out tre bianconeri per il derby. Ecco chi proviene da Inter News 24.

