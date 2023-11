Juventus e Inter si sfidano con un costo delle rose recordo: ecco quanto valgono i calciatori delle squadre di Allegri e Inzaghi

Il Corriere dello sport si sofferma sul valore delle rose di Juventus ed Inter a poche ore dal big match.

«Una sfida da quasi un miliardo conteggiando il valore economico delle due rose. I nerazzurri vincono di 150 milioni di euro, ma sono indietro per quanto riguarda il monte ingaggi, con la Juventus avanti di due milioni di euro. Negli ultimi tempi, però, i due club hanno operato in modo diverso: la Juventus ha cercato di puntare su qualche giovane della Next Gen dall’ingaggio sicuramente contenuto, ma dal rendimento soddisfacente. L’invece prima vende anche a grosse cifre e poi reinveste: in estate via Onana per 50 milioni di euro e arrivo di Pavard e Frattesi. Senza dimenticare la politica dei parametro zero»

