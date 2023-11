Appuntamento della 8^ giornata di Serie A femminile, col match tra Juventus Women Inter Women : ecco la live della partita

Tutto pronto per la 8^ giornata di Serie A femminile, con il confronto tra Juventus Women e Inter Women . Ecco la cronaca live del match.

JUVENTUS WOMEN- INTER WOMEN, LA CRONACA LIVE

5′- Raddoppio Juventus con Grosso. Gran conclusione da fuori

4′- Durante salva su Bereensteyn

2′- Subito in vantaggio la Juventus. Mischia in area e Caruso raccoglie l’assist di Nystrom per l’1-0 bianconero.

1′- Inizia il derby d’Italia

Migliore in campo nel primo tempo:

JUVENTUS WOMEN- INTER WOMEN, IL TABELLINO

2′-Caruso, 5′- Grosso

JUVENTUS WOMEN (4-2-3-1): Peyraud-Magnin; Lenzini, Salvai, Cascarino, Boattin; Grosso, Caruso; Thomas, Garbino, Beerensteyn; Nystrom. All. Montemurro. A disp. Aprile, Gama, Cafferata, Nildén, Cantore, Girelli, Palis, Bellucci, Sembrant.

INTER (4-3-3): 22 Durante; 25 Thøgersen, 55 Tomter, 3 Bowen, 2 Sonstevold; 18 Pandini, 27 Csiszar, 20 Simonetti; 36 Cambiaghi, 9 Polli, 11 Bonfantini. A disposizione: 21 Cetinja, 5 Karchouni, 6 Santi, 7 Bugeja, 13 Merlo, 14 Robustellini, 19 Alborghetti, 33 Ajara Nchout, 99 Jelcic. Coach: Rita Guarino.

JUVENTUS WOMEN-INTER WOMEN, IL PRE-PARTITA

Le scelte di Guarino

L’arrivo delle nerazzurre

Matchday!!

L’articolo Juventus-Inter Women 2-0 LIVE : raddoppio Juventus proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG