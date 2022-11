Allegri cambia la formazione delle ultime partite grazie ad alcuni recuperi come quello di Kean per la sua Juventus.

Cambi di formazione per il match contro il Verona, il tecnico della Juventus, Max Allegri recupera Paredes e Kean ma perde di nuovo Chiesa per dei fastidi preventivabili al ginocchio dopo le prime partite disputate dopo oltre 10 mesi. La partita per certi versi è fondamentale nella lotta alla Champions League dopo il pareggio della Roma, la sconfitta dell’Atalanta e la vittoria dell’Inter contro il Bologna.

Per quanto riguarda la formazione che dovrebbe scendere in campo questo pomeriggio, abbiamo Perin in porta, riposo per Szczesny. In difesa rientra Bonucci, che insieme a Bremer o Rugani e Danilo formerà il trio difensivo dei centrali bianconeri. Gli esterni sono gli unici praticamente disponibili, Cuadrado a destra e Kostic a sinistra. Centrocampo confermato con Fagioli, Locatelli e Rabiot. Davanti con Milik ci sarà Kean. Dalla panchina Miretti, Soulé, Paredes e Di Maria.

