Antonio Paganin, ex calciatore, ha analizzato la corsa scudetto in Serie A: difficilmente il Napoli rallenterà la sua corsa

Ospite a TMW Radio, Antonio Paganin ha parlato così della Serie A:

«Il Napoli sta creando problemi, va a un ritmo che le altre fanno fatica a sostenere. Dietro sgomitano per candidarsi a prima inseguitrice. Sono le insidie di questo campionato. Tutte si augurano che rallenti il Napoli, ma bisogna prendere atto che davanti c’è qualcuno che sta facendo le cose per bene. Il problema non è Inzaghi ma il fatto che gli sono venuti meno dei giocatori che potevano dare una mano adesso».

