Queste le parole di Kostic durante la presentazione alla Juventus, il serbo risponde alle domande dei giornalisti presenti.

Ecco le parole del serbo Filip Kostic che ha parlato durante la sua presentazione nuovo giocatore della Juventus: “Quando eravamo in Nazionale Dusan mi ha chiesto cosa ne pensavo della Juventus. Mi ha detto che sarebbe stato molto felice di avermi qua, mi ha raccontato cose bellissime del club. Quando sono arrivato ho visto che aveva ragione, si è concretizzato tutto quello che mi ha detto. Mio assist ideale per Vlahovic? Sarebbe un buon assist da 16 metri in area di rigore che Dusan può chiudere. Se devo dirne uno è questo.“

Conclude il giocatore: “Cose normali, abbiamo parlato di sistemi, aspetti tecnici. Quello che si fa di solito. Sono uno che lavora molto, ancora non ho spacchettato i bagagli e ho cercato di entrare il prima possibile a far parte del club.“

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG