Il tecnico della Juventus, Max Allegri si affida all’unico giocatore che può allontanare momentaneamente la crisi, Angel Di Maria.

Quando un tecnico di calcio, in questo caso Max Allegri non riesce a dar gioco alla sua squadra e far alzare il rendimento dei giocatori proposti, si deve affidare assolutamente ai singoli, è questo il caso della Juventus. Allegri sa che al momento non può far nulla per far funzionare secondo i suoi dettami la squadra, deve affidarsi alla giocata dei singoli per almeno dimostrare che può giocarsi la possibilità di qualcosa di importante almeno fino ad ottobre.

Massimiliano Allegri

Se per Paul Pogba e Federico Chiesa i tempi non sono ancora maturi, per Angel Di Maria sì. L’argentino è l’unico uomo che può salvare la rosa bianconera e prolungare la permanenza di Allegri in panchina. Perché ad oggi non ci sarà nessun esonero. Il tecnico si giocherà tutto tra Benfica e PSG. Certo vittoria contro il Maccabi in Israele permettendo. Quindi Allegri si affida totalmente al centrocampista offensivo argentino in attesa dei ritorni di Chiesa e Pogba. Ma che attenzione non saranno di certo subito in forma.

