Ecco chi potrebbe giocare nella Juventus nell’amichevole contro l’Arsenal in programma domani, previsti molti giovani.

Tanti giovani nella Juventus che si presenta all’amichevole in trasferta contro l’Arsenal. In porta ci sarà Perin almeno per il primo tempo, difesa a tre con Rugani, Gatti e uno tra il giovane Huijsen e Citi. Mediana con Miretti, Locatelli e Fagioli. Esterni Aké e Soulé da destra a sinistra. Davanti Kean con accanto Mbangula. Possibile minutaggio anche McKennie, Iling Jr e De Sciglio, ma la decisione verrà presa solamente in giornata. Nel secondo tempo spazio anche Yildiz (che si gioca anche il posto da titolare) e Hasa tra i più attesi. Possibile anche la presenza di Turco.

Chi non ci sarà, tra i sicuri Pogba, Chiesa e i nazionali. Bonucci non sarà presente per un problema che lo terrà fuori almeno una settimana. Difficile che si possano vedere Kostic e Vlahovic.

