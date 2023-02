La rosa della Juventus è veramente molto corta, McKennie non è stato sostituito e Pogba non è ancora ufficialmente tornato.

La Juventus rischia durante l’anno, per via della penalizzazione di avere seri problemi in classifica. Oltretutto c’è stato praticamente un fermo al mercato, registrando nessuna operazione in entrata, anche per via del no del Bologna per il ritorno di Cambiaso. Nessun euro è stato speso, McKennie è andato via ma non è stato sostituito e Pogba non si è ancora rimesso completamente, il flessore per fortuna dei bianconeri è solo uno spavento senza lesione.

Ne consegue che Fagioli, Miretti, Iling, Soulé avranno molto spazio nella rosa bianconera per via anche dell’Europa League. Ma non solo, possibile l’entrata in prima squadra dei terzini Barbieri e Mulazzi. Senza dimenticare il mediano Barrenechea. Dietro in difesa avanza pesantemente l’ascesa del centrale olandese Huijsen. Il rischio però è che troppi giovani e un allenatore che non è mai stato un maestro di ragazzi possono veder fallire il tutto per via delle enormi pressioni che avranno addosso.

