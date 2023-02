Sono queste le parole del giornalista Fabio Caressa, che sul proprio canale Youtube parla della Juventus, ecco cosa dice.

Ecco le parole di Fabio Caressa, il giornalista discute così della Juventus su Youtube nel proprio canale: “Sono convinto che un giocatore professionista, come quelli della Juventus, se non vede gli obiettivi perde concentrazione. Tra penalizzazioni e altro, bisogna fare più punti possibile ma è una frase aleatoria. Senza obiettivo, non si riesce a capire il percorso ed è una difficoltà.”

Conclude così il famoso giornalista di Sky: “Devo dire con grande amicizia ma Allegri ha perso un po’ di lucidità, pensava di aver trovato una soluzione e invece si sta un po’ arrovellando nelle scelte. Andare in Europa sarà complesso, bisogna aspettare l’UEFA ma non c’è molto spazio per pensarlo.”

Tra poco i bianconeri saranno in campo contro la Lazio per i quarti di finale di Coppa Italia.

