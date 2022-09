Ecco chi andrà via sicuramente a parametri zero e chi forse resterà alla Juventus, ecco la situazione completa.

La Juventus anche quest’anno fa i conti con le scadenze di contratto dei giocatori. Chi andrà sicuramente via è il brasiliano Alex Sandro, destinato probabilmente al ritorno nel campionato brasiliano, andrà via anche il francese Adrien Rabiot che nonostante sia stimato dall’attuale tecnico, percepisce uno stipendio molto elevato che non verrà confermato. Già la manager madre del calciatore ha fatto sapere di non accettare nessun tipo di riduzione di contratto.

Juventus Stadium

Anche per il colombiano Juan Cuadrado la situazione va verso l’addio a fine contratto, il calo delle prestazioni è netto, figlio anche di una età abbastanza avanzata per il ruolo. Difficile ma non impossibile che venga proposto un contratto a cifre molto basse per un solo anno.

Le possibilità che Angel Di Maria rimanga sono poche, non molte, il calciatore è proiettato verso un ritorno in Argentina per concludere lì la sua carriera. L’esterno argentino però rimanderà ogni decisione solo alla fine questa stagione sportiva.

Chi rimane è sicuramente il brasiliano Danilo, che si avvia sempre di più ad un ruolo di centrale difensivo nella Juventus del futuro. L’altro giocatore che rimarrà è Pinsoglio come terzo portiere sempre pronto e con pochi infortuni oltre uomo spogliatoio.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG