Domani torna in campo la Serie A Femminile per la quarta giornata di campionato. Il Milan affronterà in trasferta il Parma.

Le rossonere puntano a dare continuità al loro campionato dopo il successo casalingo contro il Sassuolo, le padrone di casa invece cercano il riscatto dopo il ko contro la Fiorentina.

