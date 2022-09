Eden Hazard, attaccante del Real Madrid, ha parlato del suo minutaggio con la squadra di ancelotti: le dichiarazioni

Eden Hazard, attaccante del Real Madrid, ha parlato ai microfoni di Marca.

LE PAROLE – «Ci sono stati momenti difficili perché voglio giocare e non gioco. Mi sento bene nel club, gioco solo di meno e quando gioco, lo faccio bene. È una situazione delicata perché voglio giocare di più. Non sono sorpreso del livello che ho mostrato, sono fiducioso nel mio talento, ma avrei potuto fare di più. So cosa posso fare quando gioco. Voglio giocare il numero massimo di minuti e arrivare al Mondiale in forma».

