Parla a DAZN il vice allenatore della Juventus, Landucci che parla al posto dello squalificato Allegri dopo la sconfitta di Monza.

Sono queste le parole di Landucci a DAZN, ecco le parole del vice allenatore della Juventus dopo la sconfitta di Monza: “Bisogna fare sicuramente meglio, l’espulsione di Ángel ha condizionato la partita, è stato un po’ tartassato ed è caduto nella trappola, anche Izzo è un giocatore che fa ste cose. Abbiamo avuto qualche palla gol, però è un momento in cui bisogna chiacchierare poco e fare. Dopo la gara di mercoledì abbiamo preso una brutta botta, ma le scuse non servono“.

Aggiunge il vice: “Da dove si riparte? Dal lavoro. Chiaramente i tifosi non sono contenti, ma non lo siamo neanche noi. Bisogna migliorare perché facciamo una buona parte di gara e poi niente. Confronto? Il Mister non può entrare nello spogliatoio perché è squalificato, ancora non l’ho visto“.

Conclude così: “Analogie con i problemi del 2015? I problemi sono risolvibili, bisogna far meglio e sono convinto che lo faremo. Bisogna andare avanti e prepararci meglio per le prossime. Giocatori sotto la Curva? Quando perdi è così, i tifosi giustamente contestano, bisogna solo stare zitti e lavorare. La Juventus deve fare meglio“.

