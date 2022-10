La Juventus lavora anche in uscita, alcuni giovani sono a rischio taglio, ecco cosa ha deciso il tecnico Allegri.

Il mercato della Juventus sta per esplodere sarà in sordina prima del mondiale ma dopo verrà sicuramente fuori. Allegri vuole degli acquisti, un terzino, un centrale e un centrocampista. Ma per accontentare il tecnico per l’ennesima volta servono assolutamente delle cessioni. Chi può portare soldi è sicuramente McKennie che non sta rendendo più in bianconero, ma il mondiale è una vetrina molto importante per lui per una cessione che può dare molto alla squadra bianconera. Poi ci sono da risolvere le questioni Zakaria e Arthur che il primo non ha giocato nemmeno un minuto mentre il secondo si è fatto male.

Poi c’è il capitolo giovani, Miretti e Fagioli oltre Soulé non trovano spazio, soprattutto gli ultimi due. Quest’ultimi possono partire tranquillamente, anche su Miretti verrà discusso un progetto ad ampio raggio, ma è l’unico che ha sicuramente possibilità di rimanere in rosa. Gatti inoltre non gioca, ed è molto stimato in Serie A potrebbe anche partire a titolo definitivo per portare denaro nelle casse bianconere.

