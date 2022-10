Allegri fa già le prime richieste per il mercato di gennaio, per la sua Juventus vuole Milinkovic Savic a qualunque costo.

Max Allegri vuole un mercato di gennaio con almeno tre colpi di spessore, come fu lo scorso anno con Vlahovic alla Juventus. Uno dei nomi è noto Milinkovic Savic dalla Lazio, Lotito non ha mai mollato sul suo campione è per una cifra vicina ai 70/80 milioni di euro si siederebbe per pensarci. La stima del presidente della Lazio è tanta sul suo giocatore. Il centrocampista però non nasconde la volontà di provare palcoscenici maggiori prima che sia troppo avanti con l’età. La dirigenza bianconera sarebbe addirittura pronta ad accontentarlo se il tecnico dimostrerà di valere questo acquisto prima del mondiale.

La Juventus per attuare questa strategia deve però anche vendere, l’indiziato numero uno è Weston McKennie, l’americano non convince Allegri. Ma soprattutto dimostra evidenti difficoltà nel restare in forma sotto l’aspetto del peso. Può finire in Premier League.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG