L’allenatore della Juventus, Max Allegri parla alla vigilia della sfida contro l’Empoli, facendo il punto sui due infortunati.

In conferenza stampa alla vigilia del match contro l’Empoli, l’allenatore della Juventus, Max Allegri parla così delle condizioni di Chiesa e Pogba: “Vediamo le cose reali. Chiesa e Pogba non li abbiamo, domani non sono a disposizione. Chiesa ha fatto due allenamenti con la squadra, Pogba momentaneamente si è allenato molto parzialmente con la squadra. Evitate di scrivere quelle robe lì, perché veramente avete una fantasia incredibile. Giocatori che non si sono allenati con la squadra e dopo due giorni scrivete che sono a disposizione. È bello perché vuol dire che la fantasia è al potere ed è una cosa molto bella. Domani non ci sono.“

Conclude così parlando dei delle due stelle bianconere: “Chiesa ha fatto passi avanti, sabato mattina organizzeremo un’amichevole per Federico, per vedere come si muove su tutto il campo, la tenuta. Pogba ha fatto parzialmente robe con la squadra: siamo a giovedì, mancano quattro giorni a martedì. È dal 23 luglio che non fa un allenamento serio, bisogna dargli tempo. In questo momento affrettare per averlo una partita prima e pregiudicare tutto il lavoro è follia pura.“

