L’errore del VAR e dell’arbitro sono tra i più gravi in epoca VAR per quanto riguarda partita di calcio, Juventus – Salernitana.

Aldilà del colore di ogni squadra, a livello arbitrale e della tecnologia messa a disposizione per una partita di calcio di Serie A, quello accaduto tra Juventus e Salernitana è incredibile in negativo. Siamo al 95′ allo scadere della partita, ultimo corner, svetta Milik e segna. Nessuno protesta, tornano tutti a centrocampo. L’arbitro prima di fischiare gli ultimi tre secondi di partita, ferma tutto e va al var, vede Bonucci in fuorigioco, ma il capitano bianconero non trova la palla colpita di testa da Milik e ne influisce sulla traiettoria o influenza il portiere Sepe.

Juventus Stadium

L’arbitro decide di annullare comunque, ma accade ancora qualcosa di più grave, il var non vede le immagini di Candreva vicino la linea di fondo che tiene in gioco tutti a prescindere. Fagioli prova a richiamare l’attenzione ma non viene ascoltato. Ciò che ne scaturisce è una rissa con Milik espulso perché nei festeggiamenti di levarsi la maglia viene ammonito per la seconda volta, saltano i nervi a Cuadrado e Allegri che vengono buttati fuori con il rosso diretto. Questo perché le parole di chi gioca ed a bordocampo sono sempre buttate al vento. Quei due punti potrebbero costare uno scudetto, una qualificazione ad una Coppa.

