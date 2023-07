Perchè la Juventus non ha presentato ricorso al Tas dopo l’esclusione dalla Conference League? Svelato il motivo

Come riportato daTuttosport, l’esclusione della Juve dalla prossima Conference League, diventata inevitabilmente l’argomento del giorno. E in tanti si chiedono perchè il club, nonostante la possibilità, abbia scelto di non andare al Tas.

Questo perchè ha prevalso la voglia di chiudere subito i conti con la giustizia, mentre un eventuale ricorso avrebbe comportato il dover giocare un altro campionato con l’incertezza di poter poi incappare in nuove penalizzazioni a stagione in corso. Questa le scelta della società bianconera.

