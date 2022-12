Le condizioni di Juan Cuadrado, esterno colombiano della Juventus, dopo l’infortunio al ginocchio. Le ultime

Juan Cuadrado, esterno destro di proprietà della Juventus, si è sottoposto a degli esami strumentali al J Medical per verificare le condizioni del ginocchio sinistro.

Secondo quanto riportato da Paolo Aghemo a Sky Sport 24, i controlli sono andati bene. Il colombiano non è però ancora al 100% e per questo Allegri potrebbe decidere di escluderlo dalla lista dei convocati per la ripresa della Serie A contro la Cremonese.

L’articolo Juventus, l’esito degli esami per Cuadrado proviene da Calcio News 24.

