In attesa della sentenza per la Juventus, la squadra si sta preparando alla partita di ritorno contro lo Sporting Lisbona.

Una partita importante per tre motivi, così come vincere l’Europa League: il primo perché consentirebbe l’entrata in Champions da una porta secondaria qualora i punti non dovessero essere ridati. Gli altri due punti sono che le entrate per la vittoria della Coppa garantirebbero una maggior facilità nei rinnovi di Rabiot e Di Maria. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

L’articolo Juventus, l’Europa League è importante per tre motivi proviene da Calcio News 24.

