Together, a Black & White Show, la super festa organizzata dalla Juventus per celebrare il centenario della famiglia Agnelli, non vedrà tra i partecipanti il noto dj Linus.

Ufficialmente assente per motivi lavorativi, Linus è stato preso di mira sui social dai tifosi bianconeri, che non hanno gradito la sua presa di posizione sul caso plusvalenze. Possibile che, anche questo, abbia contribuito al suo forfait.

The post Juventus, l’hashtag #LinusOut spopola su X. E il dj non sarà alla festa del centenario degli Agnelli appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG