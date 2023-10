Il tecnico della Torres Alfonso Greco ha parlato in conferenza alla vigilia del match con la Juventus Next Gen. Le dichiarazioni riprese da Centotrentuno.com.

JUVENTUS NEXT GEN – «Incontriamo una squadra forte, che ha fisicità. Sarà un altro match difficile e impegnativo come tutti quelli che dovremo affrontare in questo campionato. Servirà fare un’ottima prestazione dal 1° fino al 100° minuto. In questo avvio di stagione la squadra di Brambilla è uscita sconfitta in partite in cui non meritava di perdere. Nelle ultime due gare, contro Ancona (2-1) e Recanatese (2-0), ha fatto risultato pieno, servirà mantenere alta la soglia dell’attenzione durante tutto l’arco della gara».

COME ARRIVA LA SQUADRA – «Abbiamo lavorato bene in settimana, così come abbiamo fatto dal primo giorno di ritiro. I ragazzi sono consapevoli che si sta facendo qualcosa di importante, ma questo con la massima umiltà e il rispetto per tutti, fattore che ci ha sempre contraddistinto durante queste prime giornate di campionato».

The post Greco (Torres): «Juventus Next Gen forte, ma siamo consapevoli di una cosa» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG