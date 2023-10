Come scrive Tuttosport, Angel Di Maria è pronto a far male all’Inter in Champions League nel prossimo match.

Il match col Benfica, in programma il 3 ottobre, vedrà il Fideo in forma smagliante. L’ex Juve ha già messo a segno 6 gol e 2 assist in 8 presenze. Praticamente, con lui, i portoghesi partono sempre dall’1-0.

