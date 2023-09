Andrea Pirlo ha così parlato della situazione della Sampdoria. Le dichiarazioni in conferenza dell’ex tecnico della Juventus.

CLASSIFICA – «Dispiace a tutti vedere questa classifica, ma andiamo avanti lavorando sugli errori commessi e non abbassando la testa. Petto in fuori, solo con la forza del gruppo ne verremo fuori. Il campionato di Serie B è difficile, ma se pensiamo in negativo non ne usciamo. Senza proclami né paura, i punti pesano e bisogna fare prestazioni degne del club che rappresentiamo».

The post Pirlo non molla la panchina della Samp: «Con il gruppo ne verremo fuori» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG