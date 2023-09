Come scrive Luna Nuova, David Trezeguet ha preso casa a Bussoleno, paese in provincia di Torino. Un appartamento di grandi dimensioni in uno dei palazzi recentemente ristrutturati vicino alla zona della stazione. E non finisce qui.

L’ex Juve, di cui il Comune conferma il deposito e la successiva accettazione della domanda di residenza, starebbe progettando l’apertura di un nuovissimo campo da padel.

