Maurizio Sarri, in conferenza stampa, se la prende col calendario per le difficoltà della sua Lazio in questo inizio stagione.

DIFFICOLTA’ LAZIO – «Noi non siamo una squadra, non lo eravamo neanche l’anno scorso, oggi abbiamo perso contro una squadra di cilindrata diversa, nel primo tempo abbiamo fatto meglio di loro, in alcune situazioni di superiorità numerica non siamo riusciti a concretizzare nessuna occasione. Siamo vittime di un cocktail micidiale, Napoli, Juventus e Milan non le ho viste fare a nessuno».

CLICCA QUI PER LA CONFERENZA STAMPA COMPLETA DI SARRI

The post Sarri se la prende col calendario: «Trasferte di fila con Napoli, Juve e Milan non le ha mai fatte nessuno» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG