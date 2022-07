La Juventus spinge per avere Zaniolo che vuole arrivare in fretta alla squadra bianconera entro il 10 luglio.

Si stringe il cerchio, la Juventus vuole Zaniolo per il ritiro e lo stesso giocatore vuole arrivare al primo giorno utile per iniziare la preparazione con il tecnico Max Allegri. Settimana prossima decisiva per le sorti del giallorosso che vorrebbe diventare bianconero. I dati riportati dall’agente rivelano che la trattativa è possibile è all’inizio della settimana prossima verrà presentata l’offerta ufficiale alla Roma per il calciatore ex Inter.

Nicolò Zaniolo

La Roma lo valuta tra i 50 e 60, ma cosa più importante di tutte ha aperto al prestito con obbligo di riscatto. La Juventus offrirà un prestito oneroso sui 10 milioni di euro con un riscatto sui 35 milioni di euro. Parliamo che con i bonus la trattativa si chiude domani, con la Roma che poi potrebbe scatenarsi sul mercato per completare il pacchetto offensivo della squadra.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG