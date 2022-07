La Juventus vuole cambiare batteria dei terzini, Alex Sandro che va ceduto ad ogni costo se no rischia anche di andare fuori lista.

Alex Sandro può finire fuori rosa, con l’arrivo di un altro terzino oltre Cambiaso nella Juventus. Spieghiamo meglio, il brasiliano è in scadenza di contratto senza nessuna possibilità di rinnovo. I bianconeri per cederlo stanno facendo di tutto e anche l’agente lo propone ovunque. Ma il discorso si interrompe sempre lì, ok la cessione ma voglio lo stesso stipendio di qui. Impossibile.

La possibilità di spalmare il contratto in una altra squadra potrebbe pure esserci da qui fino alla fine del mercato, i bianconeri ci proveranno fino all’ultimo. Per Allegri il terzino non è più affidabile molto spesso quest’anno sono stati preferiti De Sciglio e Pellegrini. Proprio quest’ultimo sarà ceduto in Premier League. La Juventus oltre Cambiaso vuole fare anche Molina. Molti interessanti per il prestito di Cambiaso, ma Allegri vuole prima valutarlo da vicino.

