Juventus, Mancini ha detto sì ma i tifosi vogliono Tudor: scoppia la protesta

Roberto Mancini pronto a sostituire Motta alla Juventus, ma i tifosi sui social spingono per Igor Tudor. I dettagli.

La stagione della Juventus era iniziata con rinnovate speranze sotto la guida di Thiago Motta, scelto in estate per avviare un nuovo ciclo tecnico. Tuttavia, tra prestazioni deludenti, incertezze tattiche e risultati negativi, l’entusiasmo iniziale si è gradualmente spento. Le pesanti sconfitte contro Atalanta e Fiorentina hanno accelerato una crisi che sembrava solo temporanea, rendendo inevitabili le riflessioni sulla panchina.

La dirigenza bianconera, consapevole del malcontento generale, ha scelto una linea attendista: nessun cambio prima del match con il Genoa, programmato per il 29 marzo. La motivazione? Una questione anche di bilancio: esonerare Motta dopo il 31 marzo consentirebbe di gestire meglio l’impatto economico sul trimestre successivo.

Una scelta che divide i tifosi

Dietro le quinte, però, la Juventus ha già mosso i fili. Il nome più caldo è quello di Roberto Mancini, ex commissario tecnico dell’Italia e reduce dall’esperienza in Arabia Saudita. Un tecnico di grande esperienza, capace di vincere in Italia e all’estero. Secondo fonti vicine al club, Mancini ha già dato il suo assenso a un contratto breve, fino a giugno, con opzione di rinnovo.

Ma la notizia non è stata accolta con entusiasmo dai tifosi. Sui social è scoppiato il dibattito: molti juventini non hanno dimenticato il passato interista di Mancini, sia da giocatore che da allenatore. In tanti contestano la scelta della società, giudicandola lontana dallo spirito bianconero.

La spinta dei tifosi per Tudor

Al contrario, il nome che sta guadagnando sempre più consensi tra i tifosi è quello di Igor Tudor, ex vice di Pirlo alla Juventus e attuale tecnico libero dopo l’ultima esperienza al Marsiglia. Ritenuto più vicino ai valori juventini e apprezzato per il suo carattere deciso e il gioco diretto, Tudor viene visto come il vero erede ideale per la panchina.

In ogni caso, l’epilogo sembra scritto: Thiago Motta sarà esonerato dopo la sfida col Genoa. Ma mentre la dirigenza spinge per Mancini, i tifosi lanciano un messaggio chiaro: il preferito è Igor Tudor.