Mancini accetta l’offerta della Juventus: Thiago Motta verso l’esonero

La Juventus è pronta a sostituire Thiago Motta con Roberto Mancini. L’esonero dovrebbe avvenire dopo la partita contro il Genoa.

La stagione della Juventus era cominciata con grandi ambizioni e una rinnovata fiducia nella guida tecnica di Thiago Motta, arrivato in estate con il compito di rilanciare il progetto bianconero. I primi mesi avevano mostrato segnali incoraggianti, ma ben presto il rendimento è diventato discontinuo, lasciando spazio a dubbi sempre più pesanti sulla tenuta del gruppo e sulle scelte tattiche.

Diverse prestazioni opache in campionato e una prematura uscita dalle coppe hanno fatto crescere la pressione sulla società, che da settimane valuta un possibile cambio in panchina. Il recente crollo contro l’Atalanta e la sconfitta con la Fiorentina hanno segnato un punto di non ritorno. Tuttavia, la Juventus ha preferito non agire d’impulso, scegliendo una strategia più calcolata.

La scelta della società: attesa strategica

Il club ha deciso di rimandare qualsiasi decisione ufficiale alla partita contro il Genoa, in programma il 29 marzo. Questa scelta non è solo tecnica: si tratta anche di una mossa legata ai bilanci. Esonerare Motta dopo il 31 marzo permetterebbe infatti di spalmare i costi sul trimestre successivo, evitando ripercussioni economiche nel breve termine.

Intanto, dietro le quinte, la società ha già avviato contatti con vari profili. Tra questi, è emerso con forza il nome di un ex CT della Nazionale italiana, una figura capace di garantire esperienza, carisma e una visione di gioco moderna.

Roberto Mancini pronto a firmare

Dopo settimane di valutazioni, è arrivata la svolta: Roberto Mancini ha detto sì alla Juventus. L’accordo prevede un contratto fino a giugno, con possibile rinnovo in caso di qualificazione in Champions League. Il tecnico, reduce dall’esperienza con l’Arabia Saudita, è pronto a rientrare in Italia con entusiasmo, deciso a rimettersi in gioco in uno dei club più prestigiosi del paese.

La Juventus, quindi, si prepara al cambio: Thiago Motta sarà esonerato dopo il match col Genoa. Il futuro della panchina bianconera ha già un nome e un cognome, e si chiama Roberto Mancini. Il tutto come riportato da gazzetta.it

Ricordiamo che al momento si tratta di uno scenario raccontato da gazzetta.it