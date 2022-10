Domenico Marocchino, ex centrocampista della Juventus, ha parlato dell’attuale situazione in casa bianconera

Domenico Marocchino ha parlato a Juventusnews24 della situazione in casa bianconera.

LE PAROLE – «Teniamo conto che sono i giocatori più rappresentativi e non ci sono, anche se il secondo qualche partita l’ha fatta. Pogba è estroso a centrocampo, Di Maria inventa l’ultimo passaggio e Chiesa è veloce in fase conclusiva. Sono qualità che loro hanno e gli altri giocatori non riescono a esprimere».

