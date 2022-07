La Juventus ha bisogno di una punta esterna, Martial può arrivare dal Manchester United in prestito con diritto di riscatto.

Dal Manchester United può arrivare ancora una volta Martial, vicino già sei mesi fa poi finita al Sevilla in Spagna questa volta può arrivare seriamente alla Juventus. Ai bianconeri servono due acquisti davanti, ma almeno uno per tamponare l’emergenza offensiva aspettando il ritorno di Chiesa. Il giocatore francese è in calo, deve rilanciarsi per avere speranze di andare al mondiale in programma tra qualche mese in inverno.

Nicolò Zaniolo

Ma Zaniolo è il preferito in attacco, la questione però è molto semplice la Roma non si muove dalla richiesta da 50 milioni di euro. Anche se non subito a titolo definitivo di sicuro è possibile in prestito molto oneroso con obbligo di riscatto a cifre che toccano quei famosi 50 milioni di euro. Vedremo se la Juventus vorrà andare low cost con Martial, o tentare il prestito di Werner o investire una cifra non altissima su Depay. Appare impossibile al momento, Firmino.

