La Juventus con tanta, tantissima fatica trova tre punti nel finale della partita contro la Cremonese e trova la settima vittoria consecutiva

La Juventus con tanta, tantissima fatica trova tre punti nel finale della partita contro la Cremonese e trova la settima vittoria consecutiva.

Allegri ritorna in campo in Serie A con la media età più bassa di sempre dei bianconeri (sotto i 26 anni) e allo Zini trova tre punti d’oro per continuare la striscia vincente iniziata prima del Mondiale. Sette successi consecutivi sono un bel biglietto di ritorno per la squadra piemontese, ma non è finita qua visto che la Juve in queste partite non ha mai subito gol. La difesa è un fortino e davanti basta un gol, il classico corto muso, per trovare la vittoria. La Juventus ritrova lo smalto di un tempo nonostante le tante assenze importanti e ora è in corsa per lo Scudetto.

L’articolo Juventus, Max 7 bellezze: corto muso e la difesa è un fortino proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG