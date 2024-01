McKennie ha parlato a Dazn prima della gara tra Juventus e Lecce: le dichiarazioni del centrocampista americano che lancia la sfida all’Inter

McKennie ha parlato del testa a testa scudetto tra Juventus e Inter:

«Andare in testa e mettere paura all’Inter? Tutti i giorni ne parliamo nello spogliatoio, perché l’Inter non lascia mai punti per strada e così dobbiamo fare anche noi. Tutte le partite sono delle finali, bisogna giocarle sempre con serietà e dare il massimo»

