Il centrocampista americano della Juventus, McKennie ha detto sì alla proposta del Leeds in Premier League.

McKennie si avvicina sempre di più alla cessione dalla Juventus verso la Premier League direzione Leeds. L’americano ha già detto sì alla società inglese, manca però l’accordo quello più importante ossia quello riguardante le due squadre. Accordo che però non appare complicato, si tratta dai 20 milioni di euro più bonus. Per il giocatore è pronto un contratto quadriennale.

I bianconeri non dovrebbero però sostituire il giocatore, si cerca un terzino destro ma solo in condizioni estremamente favorevoli come un prestito senza obbligo di Karsdrop dalla Roma. In alternativa si vagliano le ipotesi del ritorno di Cambiaso dal Bologna con in caso la cessione di Aké in prestito oppure la promozione Barbieri in prima squadra.

