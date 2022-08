Negli ultimi giorni di mercato, la Juventus sarà protagonista specialmente in uscita. Ecco che fine faranno tutti i nomi in ballo.

In chiusura l’ultimo colpo in entrata della Juventus, Leandro Paredes che arriverà domani per le visite mediche. I bianconeri si concentrano per quanto riguarda il capitolo cessioni. Arthur è oramai fuori squadra, andrà via entro mercoledì, al miglior offerente per il prestito o per meglio dire a chi offrirà di più in termini di pagamento dell’onerosissimo ingaggio che percepisce il centrocampista brasiliano.

A centrocampo usciranno anche Rovella in direzione Monza dove domani ci saranno le visite mediche e poi la firma sul contratto in prestito del calciatore. In prestito andrà anche Fagioli, su di lui ci sono Cremonese, Lecce, Sampdoria, Empoli e Verona pronti per il prestito secco ed affidargli le chiavi della mediana. Zakaria dovrebbe rimanere per mancanze di offerte convincenti, stesso discorso per McKennie e Rabiot. Dietro anche Rugani non vuole muoversi, mentre Gatti resta in prima squadra. Richieste di prestito anche per Soulé che però dovrebbe rimanere per via dell’infortunio di Chiesa, ma non si sa mai se soprattutto arrivasse una offerta della Serie A.

