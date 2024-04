La partita di campionato tra Juventus e Milan potrebbe essere anticipata a sabato 27 aprile, per motivi di ordine pubblico.

Che il mese di aprile fosse per il Milan decisivo e fitto di impegni si sapeva, che potesse trasformarsi in tour de force a ritmi impossibili non era preventivabile. I prossimi 20 giorni diranno molto della stagione dei rossoneri che, tra campionato e coppe, si giocano tutto. Il giro della morte inizierà domani a San Siro, dove si giocherà l’andata dei quarti di finale di Europa League contro la Roma. Nemmeno il tempo di rifiatare e sarà subito campionato, a Reggio Emilia contro il Sassuolo. Sarà poi tempo di derby, non uno qualsiasi dato che l’Inter potrebbe laurearsi Campione d’Italia proprio nella stracittadina. Ancora Roma, all’Olimpico e poi “spareggio” per il secondo posto contro la Juventus a Torino. Proprio quest’ultima partita potrebbe essere anticipata da domenica e sabato, per motivi di ordine pubblico.

Stefano Pioli

Juve-Milan anticipata a sabato 27 aprile?

Sembra fantasia, utopia, ma è quanto potrebbe accadere. Nelle prossime ore potrebbe infatti arrivare l’ufficialità del cambio di data e di orario della super sfida della 34° giornata di Serie A tra Juventus e Milan. Sfida che potrebbe essere decisiva per la corsa al secondo posto. La ragione scatenante di tale scelta potrebbe essere il G7 in programma tra domenica 28 e martedì 30 aprile a Torino. Quest’ultimo sarà summit a cui parteciperanno le grandi potenze del mondo. Oltre all’Italia, Regno Unito, Stati Uniti, Francia, Germania, Giappone e Canada. L’evento, come facilmente intuibile, necessiterà di massima copertura quanto a forze dell’ordine, per garantire, appunto, l’ordine pubblico in città.

Che beffa per il Milan

Il Milan da questa situazione uscirebbe altamente penalizzato. Giocherebbe infatti di lunedì sera contro l’Inter, in un derby che si annuncia infuocato, per poi scendere nuovamente in campo di sabato contro la Juventus, in un’altra sfida decisiva per il campionato, di sabato. Non resta che attendere le decisioni ufficiali che, se confermassero le anticipazioni, sarebbe davvero una beffa per il Milan, chiamato a uno sforzo eccezzionale.

