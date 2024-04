Antonio Cassano ha parlato della partita tra Milan e Roma di Europa League. FantAntonio ha svelato chi saranno gli uomini chiave del match.

Il match di Europa League tra Milan e Roma è sempre più vicino, l’attesa cresce e anche l’ansia. Tutti si interrogano su chi sarà l’uomo della partita, chi la deciderà e se avere la meglio saranno i rossoneri di Pioli o i giallorossi di De Rossi. Ha provato a rispondere a queste domande Antonio Cassano, ospite nel salotto sportivo de La Domenica Sportiva.

Lato Roma

La doppia sfida europea tra Milan e Roma annuncia di essere spettacolare e piena di soprese. Antonio Cassano immagina la sfida come “una bellissima partita di due allenatori che fanno giocare le proprie squadre a calcio”. FantAntonio ha poi proseguito rimarcando che per la Roma possa essere decisivo Pellegrini, perché è un giocatore rivitalizzato, un nuovo giocatore. E’ un nuovo acquisto da parte della Roma. Non è un campione ma è un giocatore che si fa trovare pronto, sa fare le prestazioni. Ovviamente la Roma gira attorno a Paredes, è lui che fa la differenza, che fa girar la squadra. Se la Roma gioca bene è grazie a Paredes, ma Pellegrini può essere l’uomo che spezza la partita”.

Lato Milan

Non c’è simpatia tra Cassano e Leao, questo lo si può evincere anche dal fatto che l’ex interista non crede che il portoghese possa essere decisivo nella contesa tra Milan e Roma. FantAntonio infatti ha affermato che “Pulisic sta facendo una grandissima stagione, poi Leao fa due sgroppate. Però i due giocatori potrebbero essere Pellegrini per la Roma e Pulisic o Loftus-Cheek per il Milan”.

