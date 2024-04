Mauro Tassotti ha parlato della sfida tra Milan e Roma in Europa League, indicando i rossoneri come favoriti.

E’ tempo di vigilia di Milan-Roma, partita valida per i quarti di finale di andata di Europa League. Mauro Tassotti, grande e storico difensore rossonero, ha parlato della partita ai microfoni di Sky Sport. L’ex milanista ha sottolineato come le squadri di Pioli e De Rossi arrivano a questa sfida, dall’esito non scontato.

Mauro Tassotti

Milan favorito

Mauro Tassoti, analizzando la sfida tra Milan e Roma ha sottolineato che “le sfide precedenti dicono che il Milan è un gradino più su della Roma”. Ha poi aggiunto che “il Milan sia favorito. Adesso sta viaggiando più o meno ai livelli dell’Inter”. L’ex difensore rossonero ha già in mente che tipo di partita farà il Milan, ha affermato infatti che “l’undici di Pioli credo che farà una partita d’attacco, ultimamente mi sembra abbia trovato solidità“. Ha poi concluso dichiarando che “per caratteristiche sia Kjaer che Thiaw possono giocare contro Lukaku”.

L’avversario

Tassotti ha speso belle parole per la Roma, in particolare dopo l’arrivo di De Rossi sulla panchina giallorossa. A tal proposito ha infatti dichiarato che “la Roma che è cambiata con De Rossi, una bella squadra che ha fatto grandi risultati. È stato bravo a cambiare registro alla squadra. Sono curioso di vederlo contro i rossoneri“. Parole di elogio e stima anche nei confronti di due pezzi pregiati tra le fila dei giallorossi: Lukaku e Dybala. Su di loro Tassotti ha affermato che “sono attaccanti importanti, da grandi squadre. Se Lukaku sta bene è difficile da tenere, ma credo che la partita non la decideranno solo gli attaccanti, conterà l’atteggiamento”. Ha concluso poi dichiarando cosa si aspetta dalla Roma, come atteggiamento: “Mi aspetto una Roma simile a quella delle ultime apparizioni, vorranno giocarsi la partita. Questo atteggiamento li ha portati ad ottenere ottimi risultati”.

