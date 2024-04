Sarà il francese Clement Turpin ad arbitrare l’andata dei quarti di finale di Europa League tra Milan e Roma a San Siro.

E’ tempo di Europa League, è tempo di Milan-Roma a San Siro, gara valevole per l’andata dei quarti di finale della competizione europea. Il Milan arriva alla sfida carico e rinfrancato dalle 7 vittorie consecutive tra campionato e coppe. La Roma dal canto suo arriva alla gara con buone speranze, gli uomini di De Rossi hanno decisamente invertito la marcia con lui in panchina. L’arbitro della sfida sarà il francese Clemente Turpin, i cui precedenti con il Milan sono tutt’altro che confortanti.

arbitro

Le statistiche

Clement Turpin e il Milan non si stanno particolarmente simpatici, questo è evidente. I precedenti infatti del fischietto francese con i rossoneri non sono affatto ben auguranti. Turpin infatti ha diretto il Milan già in quattro occasioni, in nessuna di queste i rossoneri sono riusciti a vincere la partita. Il bilancio descrive infatti 2 sconfitte e due pareggi. Il primo incrocio è stato in occasione degli ottavi di Europa League 2017/2018, il Milan nell’occasione perse tra le mura amiche di San Siro 2-0 contro l’Arsenal. Sempre a San Siro il secondo incrocio, questa volta contro il Porto nella Champions 21/22, la partita terminò in pareggio con il risultato di 1-1. Veniamo poi ai precedenti accaduti nella scorsa stagione: lo 0-0 a Londra contro il Tottenham, pareggio questo che consentì al Milan, forte della vittoria dell’andata a San Siro il passaggio ai quarti di finale di Champions. Ultimo incrocio fu poi nella semifinale di ritorno di Champions League contro l’Inter persa per 1-0.

La designazione

Di seguito la designazione completa per la sfida:

Arbitro

Clément Turpin FRA

Assistenti

Nicolas Danos FRA

Erwan Finjean FRA

Quarto uomo

Ruddy Buquet FRA

Video Assistant Referee

Jérôme Brisard FRA

Assistente Video Assistant Referee

Willy Delajod FRA

L’articolo Milan-Roma: l’arbitro della sfida sarà Turpin proviene da Notizie Milan.

